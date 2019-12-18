انتهت في الكلاسيكو – برشلونة (0) - (0) ريال مدريد.. تعادل سلبي أول منذ 17 عاما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

ولم تقم المباراة في شهر أكتوبر السابق بسبب مظاهرات اندلعت في إقليم كتالونيا تطالب بالانفصال عن إسبانيا على خلفية الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

وهدد مسؤولو "تسونامي الديمقراطية" الكلاسيكو بعدم إقامته بحشد 18 ألف شخص في محيط الملعب لإيصال رسالة للحكومة الإسبانية بضرورة التفاوض مع مسؤولي كتالونيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ق91+2: بطاقة صفراء لداني كاربخال بعد تدخل قوي على إنسو فاتي.

ق90: 5 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق82: تغير ثاني لبرشلونة بنزول إنسو فاتي بدلا من أنطوان جريزمان

ق80: تغييران لريال مدريد بنزول رودريجيو جوس ولوكا مودريتش بدلا من إيسكو وفيدي فالفيردي

ق78: إنذار على سيرخيو راموس بعد تدخل قوي.. كالعادة على ميسي.

ق77: لوكا مودريتش ورودريجو يستعدان للمشاركة

ق76: إنذار على إيسكو بعد تدخل قوي على جريزمان

ق74: الحكم يلغي الهدف بسبب تسلل ميندي قبل لعب العرضية، وسواريز يسدد كرة بعيدة عن المرمى

ق73: هدف لجاريث بيل والحكم يعود لـVAR!!

ق69: خطأ وإنذار على جاريث بيل

ق67: بنزيمة يمر ويمر ويمرر لبيل الذي يسدد من زاوية صعبة خارج المرمى

ق63: جريزمان يسدد في أجساد المدافعين

ق60: عودة المباراة.. وبداية العنف ومطالبات كتالونية بركلة جزاء لصالح ميسي

توقف المباراة لمدة دقيقة ونصف بسبب رمي الجمهور، من الانفصاليين، لكرات اعتراضا على الحكم بحبس 9 من قادة الانفصاليين الكتالونيين

ق55: التغيير الأول لبرشلونة.. خروج سيميدو ومشاركة فيدال

انطلاق شوط الحسم

نهاية شوط مثير

ق44: فالفيردي يسدد مرة أخرى لكن تير شتيجن كالعادة في الموعد

ق41: ميسي يمرر بينية ولا أروع وألبا يقابلها لكن خارج المرمى

ق31: فالفيردي يسدد صاروخا قريب من مرمى برشلونة

ق30: ميسي يستغل خطأ من كورتوا في تشتيت عرضية جريزمان ويسدد لكن راموس يحمي مرماه من هدف محقق على خط المرمى

ق26: تير شتيجن يتعملق أمام عرضية بنزيمة الأرضية ثم تسديدة كاسيميرو

ق21: إنذار لراكيتيتش بعد تدخل قوي على إيسكو

ق18: بووووم رأسية كاسيميرو وبيكيه ينقذها من على خط المرمى

ق11: جريزمان يمرر عرضية وسط اعتراضات كتالونية كبرى بأن الكرة لمست كارباخال ولكن الحكم يرفض اللجوء لـVAR وقراره يبدو سليما.

ق10: ريال مدريد يرد.. كروس يمرر وإيسكو يحضر بالكعب وبنزيمة يسدد قوية في يد تير شتيجن

ق4: الفرصة الأولى.. ميسي يمرر طولية رائعة لجريزمان الذي يمرر عرضية تمر من أمام سواريز.

انطلاق المباراة

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8:45.. ربع ساعة على انطلاق المباراة، طالع التشكيلين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

7:46 إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقول: يبدو أن هناك مشكلة جسدية لبوسكيتس.

7:45 تبديل طارئ في تشكيل برشلونة راكيتيتش يشترك بدلا من بوسكيتس.

7:30 الإعلان عن تشكيل برشلونة الذي اختاره إرنستو فالفيردي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليت- جوردي ألبا

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج

في الهجوم: أنطوان جريزمان- لويس سواريز- ليونيل ميسي

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة كل من نيتو وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وأنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وكارليس بيريز وكارليس ألينيا.

7:23 زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد:

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: داني كارفاخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- فريلاند ميندي

في الوسط: توني كروس- كاسيميرو- فيدي فالفيردي

في الهجوم: جاريث بيل- كريم بنزيمة- إيسكو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أريولا وإيدير ميلياتو وناتشو هيرنانديز ولوكا مودريتش ولوكا يوفيتش وفينسيوس جونيور ورودريجو.

لحظة وُصول بعثة نادي برشلونة إلى الكامب نو #ElClasico 🔵🔴 pic.twitter.com/FodAJIQRwE — FCBW #ElClasico (@FCBW_Clasico) December 18, 2019

7:06 برشلونة يصل لملعب كامب نو كذلك.

🚌 الفريق يصل لملعب المباراة . pic.twitter.com/lSIKwJHAHg — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 18, 2019

7:05 ريال مدريد يصل ملعب كامب نو.

7:04 زيدان خاض الكلاسيكو كمدرب سبع مرات فاز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر في مثلهما.

6:32 تسونامي الديقراطية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "نريد التأكد من قدرة الجميع على مشاهدة المباراة".

Atenció! ⚠️ Que ningú entri a l'estadi sense la seva cartolina #SpainSitAndTalk. S'aixecaran just quan acabi l'himne del Barça i fins que comenci el partit. Sit and Talk! Sit and Talk! 📣🌊 pic.twitter.com/FZjmdkEHoG — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

6:26 "تسوماني الديمقراطية" توزع لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض" على كل مشجع يدخل ملعب كامب نو وتنوي رفع اللافتات عقب نهاية نشيد برشلونة وحتى بداية المباراة.

6:01 تسونامي الديموقراطية يتواجد أمام فندق صوفيا مقر إقامة فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين في ملعب كامب تعادل الفريقين مرتين وفاز برشلونة في مثلهما وانتصر ريال مدريد في لقاء وحيد.

5:45 قوات الأمن تمشط مدرجات كامب نو.

📸 عملية تمشيط عن القنابل صباح اليوم في مُحيط الكامب نو #ElClasico 🔵🔴 pic.twitter.com/vBHUUL4seF — FCBW #ElClasico (@FCBW_Clasico) December 18, 2019

5:42 قوات الأمن تمشط محيط الملعب بحثا عن أي قنابل.

بداية توافد مُناصري مُنظمة تسونامي الديموقراطية الى الكامب نو #ElClasico 🔵🔴 pic.twitter.com/CsFIPcv6Pz — FCBW #ElClasico (@FCBW_Clasico) December 18, 2019

5:40 توافد أعضاء "تسونامي الديمقراطية" حول ملعب كامب نو حاملين لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض".