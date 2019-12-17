انتهت في مونديال الأندية - السد (2) (6) الترجي.. انتصار تاريخي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 16:28

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

يلعب السد القطري أمام الترجي التونسي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2019.

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نهاية اللقاء

ق. 86: سامح الدربالي ينضم إلى قائمة المسجلين ويضيف السادس للترجي

ق. 74: حمدي الهوني يسجل الهاتريك مستفيدا من انعدام الرقابة الدفاعية.

ق. 58: تبديل ثان للسد نزول سالم الهاجري وخروج الإسباني جابي.

ق. 55: خروج محمد بن علي للإصابة ونزول عبد الروؤف بن غيث في أول تغيير للترجي.

ق. 49: جووووول حسن الهيدوس يقلص الفارق من ركلة جزاء للسد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 جووووووووول! حمدو الهوني يتلاعب بدفاع السد ويسجل الهدف الرابع

ق.41 بوعلام خوخي يطلق تسديدة قوية بعيدة المدى يتصدى لها معز بن شريفية بصعوبة

ق.32 جوووووووول! بغداد بونجاح يقلص الفارق من ركلة جزاء

ق.25 جووووووووول! الترجي يضيف الثالث من ركلة جزاء بواسطة أنيس البدري

ق.23 ركلة جزاء للترجي بعد لمسة يد على عبد الكريم حسن والرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد وبطاقة حمراء لمدافع السد

ق.13 جوووووول! أنيس البدري يضيف الهدف الثاني للترجي بعد خطأ دفاعي قاتل

ق.6 جوووووول! الترجي يتقدم بهدف أول بواسطة حمدو الهوني بعد فاصل فردي مميز

ق.2 فرصة خطيرة مبكرة للغاية! عبد الكريم حسن لاعب السد يبعد تسديدة محمد علي بن رمضان لاعب الترجي من على خط المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

السد الترجي كأس العالم للأندية

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