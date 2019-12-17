انتهت في الدرجة الثانية - غزل المحلة (2) البلدية (1) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة وبلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية المصري.

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نهاية المباراة

ق91: ضربة جزاء للبلدية بعد لمس الكرة باليد من مدافع الغزل، ويسجلها زيكو.

ق88: خالد الأخميمي ينهي الأمور بهدف ثان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: مشادة بين اللاعبين والحكم محمود عاشور يخرج بطاقة حمراء لخالد كساب لاعب الغزل وعلاء شعبان لاعب البلدية ولرضا عبد العال مدرب البلدية

ق15: جوووول أول لغزل المحلة عن طريق خالد رسلان. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها بلمسة في المرمى.

بداية المباراة