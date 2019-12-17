انتهت في الدرجة الثانية - غزل المحلة (2) البلدية (1) نهاية المباراة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 14:32

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة وبلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية المصري.

لمتابعة المباراة مبارة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - نجوم الغزل والبلدية يروون قصصهم مع دربي المحلة "شبيه قمة الأهلي والزمالك" في الدرجة الثانية - بلدية المحلة لـ في الجول: رضا عبد العال مستمر مع الفريق في الدرجة الثانية - ريمونتاد رضا عبد العال وهزيمة مكررة لـ ساري أمام غزل المحلة في الدرجة الثانية - رسميا.. كرم جابر يرحل عن تدريب بلدية المحلة

نهاية المباراة

ق91: ضربة جزاء للبلدية بعد لمس الكرة باليد من مدافع الغزل، ويسجلها زيكو.

ق88: خالد الأخميمي ينهي الأمور بهدف ثان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: مشادة بين اللاعبين والحكم محمود عاشور يخرج بطاقة حمراء لخالد كساب لاعب الغزل وعلاء شعبان لاعب البلدية ولرضا عبد العال مدرب البلدية

Image may contain: 17 people

ق15: جوووول أول لغزل المحلة عن طريق خالد رسلان. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها بلمسة في المرمى.

بداية المباراة

في الدرجة الثانية غزل المحلة بلدية المحلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

الهوني أول عربي يسجل هاتريك بمونديال الأندية.. وهدف يفصله عن إنجاز أبو تريكة 6 دقيقة |
حصاد في الجول 2019 – أنت تختار أبطال العام ساعة | الدوري المصري
في فلك الكلاسيكو.. قلق مشترك في برشلونة وريال مدريد ساعة |
مباشر في الدوري - إنبي (1) - (0) المصري.. جوووول محمد شريف ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - مهارة رائعة وخطأ قاتل.. الترجي يكتسح السد في 25 دقيقة ساعة | الوطن العربي
الزمالك: الخسارة من الطلائع لا علاقة لها بالمستحقات.. المتبقي للاعبين ضئيل جدا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك