انتهت في الدرجة الثانية - غزل المحلة (2) البلدية (1) نهاية المباراة
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 14:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة وبلدية المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية المصري.
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نهاية المباراة
ق91: ضربة جزاء للبلدية بعد لمس الكرة باليد من مدافع الغزل، ويسجلها زيكو.
ق88: خالد الأخميمي ينهي الأمور بهدف ثان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: مشادة بين اللاعبين والحكم محمود عاشور يخرج بطاقة حمراء لخالد كساب لاعب الغزل وعلاء شعبان لاعب البلدية ولرضا عبد العال مدرب البلدية
ق15: جوووول أول لغزل المحلة عن طريق خالد رسلان. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها بلمسة في المرمى.
بداية المباراة