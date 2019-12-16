انتهت - الجيش (3) - (2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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انتهت

7 دقائق كوقت بدلا من ضائع

تسديدة من أوباما تصل إلى بامبو أمام المرمى والأخير يهز الشباك

ق73 جوووول هدف ثاني لـ الزمالك في مرمى طلائع الجيش عن طريق كريم بامبو

ق71 كريم بامبو بدلا من فرجاني ساسي.. التغيير الثاني لـ الزمالك

ق70 مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.. التغيير الأول لـ الزمالك

ق57 جوووول هدف ثالث لطلائع الجيش من رأسية محمد سمير بعد عرضية عاصم صلاح

ق56 عواد يتألق من جديد أمام تسديدة من كريم طارق ولكن حارس الأبيض يحافظ على مرماه

ق50 محمد عواد يتألق ويتصدى لركلة جزاء من عاصم صلاح

ق49 ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد سقوط أحمد سمير بعد تدخل فرجاني ساسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش 2-1 على الزمالك

ق 43: إنذار للثنائي فرانس ستيفنس من الجيش ومحمد أوناجم من الزمالك

** ق 42: جوووول هدف ثاني لطلائع الجيش عن طريق ناصر منسي بعد خطأ من محمد عواد ومحاولة من محمود علاء ليبعد الكرة لكنه يكملها في الشباك

**ق 36: جوووول التعادل للزمالك برأسية رائعة من مصطفى محمد

** ق31 فرصة خطيرة من محمود علاء من رأسية بعد ركلة ركنية ولكن محمد بسام يبعد الخطورة عن مرمى الجيش لركنية أخرى، مرت دون خطورة.

** ق30 طلائع الجيش (1) - (0) الزمالك

** ق28 بطاقة صفراء لطارق حامد بعد تدخل على شحاتة

** ق25 عرضية خطيرة من عاصم صلحا كادت تخدع عواد وتهز الشباك

** ق17 بطاقة صفراء لناصر منسي بعد تدخل على طارق حامد

** اختراق من كريم طارق داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يمرر لشحاتة الذي سدد في شباك عواد

** ق1 جوووووول محمد شحاتة والهدف الأول لـ طلائع الجيش في مرمى الزمالك

** فرصة أولى خطيرة للغاية للطلائع بعد 12 ثانية فقط بسبب خطأ قاتل من محمد عواد، ولكن ناصر منسي فشل في استغلال الخطأ وسدد خارج المرمى

** طلائع الجيش (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة