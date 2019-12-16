في صراع وسط الجدول، يستضيف طنطا الإنتاج الحربي في الجولة الثامنة للدوري.

طنطا في المركز التاسع والإنتاج الحربي في المركز العاشر وللفريقين 8 نقاط.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق92 تسديدة قوية من ممادو نياس يقتل بها المباراة لصالح الإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: خطأ قاتل من إسلام طارق أثناء مراوغته باسم مرسي، حيث لمس الكرة المعادة له من المدافع باليد، لتلعب ضربة حرة غير مباشرة لكن دياوارا سددها في جسد إسلام طارق

انطلاق المباراة