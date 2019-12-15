انتهت في إسبانيا - فالنسيا (1) (1) ريال مدريد.. إثارة جنونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 21:29

كتب : FilGoal

فالنسيا - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا على ملعب المستايا، بالجولة 17 للدوري الإسباني

ريال مدريد يمتلك 34 نقطة في المركز الثاني، ويسعى للفوز والقفز إلى الصدارة. فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+90 جوووووول ريال مدريد يتعادل بواسطة كريم بنزيمة بعد رأسية كورتوا التي تصدى لها جاومي

ق.78 جوووووول كارلوس سولير يسجل الهدف الأول لـ فالنسيا

ق.46 تألق كورتوا! البلجيكي ينقذ هدفا محققا أمام انفراد فيران توريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.20 رأسية من رودريجو لاعب ريال مدريد الشاب وجاومي يمسكها بثبات

ق.14 الهجوم يتواصل! عرضية من ناتشو فيرنانديز وكريم بنزيمة يقابلها برأسية تجاور مرمى فالنسيا

ق.12 قذيفة جديدة! توني كروس يسدد بقوة وجاومي يواصل التألق ويتصدى

ق.6 تهديد أول من ريال مدريد ! كريم بنزيمة يهيأ الكرة لـ فيدي فالفيردي ولاعب الوسط الشاب يطلق تسديدة قوية يتصدى لها جاومي دومينيتش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني

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