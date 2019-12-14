انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (2) برشلونة (2).. نهاية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء

د80: محاولات عديدة من سوسيداد دون إيجاد طريق الشباك.

د69: هجمة على فرصتين لريال سوسيداد يتصدي لها تير شتيجن أولا ومن ثم يهدر لاعب سوسيداد فرصة الهدف الثالث.

د61: ألكسندر أيزاك يستغل خطئا فادحا من تير شتيجن ويتعادل لسوسيداد.

د 49: لويس سواريز يسجل الثاني من صناعة ليونيل ميسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 38: أنطوان جريزمان ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس معلنا عن التعادل.

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د13: ضربة جزاء بلمسة يد على لاعب برشلونة يحولها أويارزابال لهدف التقدم في شباك تير شتيجن.

بداية المباراة