انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (2) برشلونة (2).. نهاية اللقاء
السبت، 14 ديسمبر 2019 - 16:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.
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نهاية اللقاء
د80: محاولات عديدة من سوسيداد دون إيجاد طريق الشباك.
د69: هجمة على فرصتين لريال سوسيداد يتصدي لها تير شتيجن أولا ومن ثم يهدر لاعب سوسيداد فرصة الهدف الثالث.
د61: ألكسندر أيزاك يستغل خطئا فادحا من تير شتيجن ويتعادل لسوسيداد.
د 49: لويس سواريز يسجل الثاني من صناعة ليونيل ميسي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د 38: أنطوان جريزمان ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس معلنا عن التعادل.
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د13: ضربة جزاء بلمسة يد على لاعب برشلونة يحولها أويارزابال لهدف التقدم في شباك تير شتيجن.
بداية المباراة