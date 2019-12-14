انتهت في إنجلترا - ليفربول (2) واتفورد (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول، وواتفورد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 89 جوووووووووووووووول ثااااني راااائع من صلاح بالكعب في المرمى.

ق. 69 تشامبيرلين يشارك بدلا من شاكيري.

ق. 63 فرصة جديدة لصلاح لكن يسدد بيمناه بعيدة عن المرمى.

ق. 62 صلااح ينفرد بالمرمى لكن كرته تطول وتصل للحارس.

ق. 61 انطلاقة رائعة من فيرمينو وتصويبة في يد بن فوستر.

ق. 59 روبيرتسون يشارك بدلا من جورجينو فينالدوم المصاب.

ق. 53 ديليفيو ينفرد تماما بالمرمى وأليسون ينقذ مرماه بجدارة.

تقنية الفيديو تلغي هدف ماني بداعي التسلل.

ق 49 جووووول ثاااااني. عرضية من شاكيري يقابلها ماني برأسية رااائعة في المرمى.

ق. 48 مرتدة جديدة لليفربل يسددها صلاح في الدفاع.

ق. 47 أليسون يتصدى لأخطر فرص واتفورد بعد تصويبة من إسماعيلا سار.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 جوووووول أول رااااائع من صلاح.. تمريرة من ساديو ماني إلى محمد صلاح المنطلق ثم راوغ كيكو فيمينيا قبل أن يسدد بققدمه اليمنى R2 رائعة في المقص.

ق. 4 فرصة أولى لواتفورد. عرضية من أدريان ماريابا. مرت امام قدم ديني قريبة.

بداية المباراة