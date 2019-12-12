"أين الانتقادات أنا لا أراها".. أسهم مصطفى محمد تغتال جسد بيراميدز وتنصر الزمالك

قلل منه البعض، هاجمه البعض، فقرر أن يصمت ويرد فقط في الميدان. مصطفى محمد يبحث عن الانتقادات ليرد عليها بأقوى طريقة ممكنة وينصر الزمالك على بيراميدز.

الزمالك انتصر على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

مصطفى محمد سجل هدفا ولا أروع من ضربة رأس ومهد لعبة رائعة لـ أشرف بنشرقي حصل الأخير بسببها على ركلة جزاء دمرت أحلام بيراميدز.

الفارس مصطفى محمد كسر سلبية الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 52 بضربة رأس بعد عرضية ولا أروع من حازم إمام.

وفي الدقيقة 80 سجل محمود علاء من ركلة جزاء.

وكتب الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الأول في الدوري مع الزمالك، بعدما انتصر مع الفارس الأبيض في كأس مصر وفي دوري أبطال إفريقيا.

بينما استمر سقوط سيباستيان ديسابر في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بعدما خسر نهائي الكأس بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل الزمالك للنقطة 13 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.



































































































































البداية

كارتيرون اعتمد على مصطفى محمد كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد زيزو.

محمد عبد الشافي شارك كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني.

على الجانب الآخر دفع سيباستيان ديسابر بـ محمد فاروق كمهاجم صريح.

فاروق قاد هجوم بيراميدز وشارك خلفه الثلاثي إسلام عيسى وعمر جابر وإيريك تراوري.

بينما شارك الثنائي نبيل عماد "دونجا" ومحمد فتحي في الوسط.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بنشرقي وزيزو ضد بيراميدز ⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/qPTB5Hl5JC — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2019

25 دقيقة تدخلات

في أول 20 دقيقة من المباراة لم تظهر أي فرص على أي مرمى، ولكنها كانت 20 دقيقة تدخلات.

محمد فاروق سقط بعد 20 ثانية فقط بعد كرة مشتركة مع طارق حامد، مع اعتراضات من جانب لاعبي بيراميدز على حكم المباراة.

التدحلات استمرت ليسقط محمود علاء متأثرا بتدخل بالكوع قوي من محمد فاروق.

تدخل فاروق تسبب في فتح حاجب محمود علاء، قبل أن يحصل لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء في الدقيقة 18.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة للاعبي بيراميدز في الدقيقة 22 من نصيب محمد فتحي بعد كرة مشتركة مع طارق حامد.

وتحولت البطاقات من بيراميدز لـ الزمالك ليحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء في الدقيقة 25.

الفرص تظهر

بعد وابل من التدخلات والبطاقات، جاءت أولى فرص المباراة عن طريق زيزو الذي استقبل تمريرة من مصطفى محمد وسدد أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن الشناوي تصدى لها.

وفي الدقيقة 33 انطلق محمد عبد الشافي وتوغل داخل منطقة جزاء بيراميدز، قبل أن يخدع الدفاع ويسدد في المرمى بدلا من إرسال عرضية، ولكن خدعته لم يقع فيها الشناوي.

الشناوي يتصدى لفرصة عبد الشافي كفرصة أولى حقيقية لـ الزمالك.

قبل أن ينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

بووووووم

كارتيرون لم ينتظر طويلا ليدفع بـ محمد أوناجم بدلا من أحمد سيد "زيزو" كتغيير أول بين شوطي المباراة.

مشاركة أوناجم أظهرت مفعولها سريعا، وبدأت خطورة الزمالك تظهر على مرمى بيراميدز.

الدقيقة 52 حازم إمام يرسل عرضية متقنة على رأس مصطفى محمد الذي حولها بكل إتقان وروعة داخل الشباك.

مصطفى محمد هز شباك الشناوي وكتب الهدف الأول لـ الزمالك.

صاحب الـ 22 عاما سجل للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، بعدما هز شباك الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

هداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما كسر سلبية المباراة، وتسبب في تدخل ديسابر سريعا.

ديسابر دفع بالثنائي عبد الله السعيد وجون أنتوي بدلا من إسلام عيسى وأحمد أيمن منصور.

وكحال مشاركة أوناجم وتأثيرها الهجومي على الزمالك، ظهر تأثير مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز.

خطورة بيراميدز ظهرت على مرمى محمد عواد عن طريق أنتوي وعبد الله السعيد.

لاعبو بيراميدز طلبوا الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على محمود علاء ولكن الحكم قرر استئناف اللعب وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني لـ بيراميدز.

لقطة اعتراض لاعبي بيراميدز أمام الزمالك عدسة: أحمد مصطفى 📸 pic.twitter.com/W1noQTwD1T — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2019

وفي الدقيقة 64 سجل بنشرقي في شباك بيراميدز ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الضربة الثانية

ضغط الزمالك استمر على مرمى الشناوي، ونتج عنه ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.

لعبة ثنائية رائعة بين مصطفى محمد وأشرف بنشرقي قبل أن يسقط الأخير داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من الشناوي.

ركلة جزاء لـ الزمالك ترجمها محمود علاء بكل إتقان في الشباك.

تسديدة أرضية متقنة من محمود علاء هزت شباك بيراميدز وكتبت الهدف الثاني لـ الزمالك.

وسجل محمود علاء هدفه الثاني الشخصي في الدوري، بعدما هز شباك إنبي.

وفي الدقيقة 81 خرج بنشرقي ليشارك محمد حسن بدلا منه، بعدما شارك عمر لعيوني بدلا من محمد فتحي.

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة شارك محمد عبد السلام بدلا من يوسف أوباما.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد أي جديد.

الزمالك ينتصر على بيراميدز.