محدّث مباشر في الدوري – الاتحاد السكندري (0) طنطا (0) بداية الشوط الثاني

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 14:11

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري، وطنطا، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 تصويبة صاروخية من محمد كابونجا تصطدم بالقائم الأيسر لعماد السيد حارس الاتحاد.

ق. 34 حكم اللقاء يمنح إيمانويل أوكوي إنذار بسبب تسجيله لهدف بيده.

ق4 طنطا يهدر أول فرص اللقاء

بداية المباراة

في الدوري الاتحاد السكندري طنطا

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