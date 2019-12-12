انتهت في الدوري – الاتحاد السكندري (0) طنطا (0) نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري، وطنطا، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 تصويبة صاروخية من محمد كابونجا تصطدم بالقائم الأيسر لعماد السيد حارس الاتحاد.

ق. 34 حكم اللقاء يمنح إيمانويل أوكوي إنذار بسبب تسجيله لهدف بيده.

ق4 طنطا يهدر أول فرص اللقاء

بداية المباراة