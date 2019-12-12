بالفيديو – مورينيو يتلقى هزيمته الأوروبية الأولى.. بايرن ينتصر على توتنام بثلاثية

تلقى جوزيه مورينيو هزيمته الأولى في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد توتنام بعدما سقط أمام منافسه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف بايرن منافسه توتنام اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف المباراة كل من كينجسلي كومان في الدقيقة 14.

وأدرك ريان سيسينيون التعادل لتوتنام في الدقيقة 20.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 64 سجل فيليبي كوتينيو الهدف الثالث للفريق البافاري.

وفي لقاء آخر فاز أوليمبياكوس على منافسه ريد ستار بلجراد سلبيا بهدف دون رد سجله يوسف العربي من ركلة جزاء في الدقيقة 88، في اللقاء الذي شهد إضاعة لاعب الفريق الصربي توماني ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وبتلك النتائج تصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ18 نقطة إثر انتصاره في كل مبارياته الستة.

وسجل بايرن 24 هدفا واستقبل خمسة فقط.

فيما جاء توتنام في المركز الثاني بـ10 نقاط وتلاه أوليمبياكوس بأربع نقاط لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

واحتل ريد ستار بلجراد المركز الرابع والأخير بنقطتين فقط.

قطار بايرن لا يتوقف

بدأت المباراة بضغط من بايرن وسدد سيرجي جنابري كرة قوية لكن الحكم احتسب تسلل.

وسدد بافارد كرة قوية تصدى لها حارس توتنام جادزانيجا وارتدت الكرة إلى تياجو ألكانتارا وتصدى لها حارس السبيرز مجددا.

وفي الدقيقة 14 سجل كومان الهدف الأول بتسديدة يسارية.

وعقب سبع دقائق أدرك توتنام التعادل بتسديدة قوية من ريان سيسينيون.

وفي الدقيقة 25 توقفت المباراة لإصابة كومان واضطراره للخروج بعد سقوطه دون تدخل من أحد.

واصل بايرن ضغطه وفي الدقيقة 45 سجل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن بعدما تابع الكرة المرتدة من القائم إثر تسديدة ألكانتارا.

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وقتل الفريق البافاري المباراة في الدقيقة 66 بهدف ثالث عن طريق كوتينيو بتسديدة قوية بعد متابعته تمريرة من ألفونسو ديفيز.

وكاد جنابري يسجل هدفا رابعا في الدقيقة 71 لكن حارس توتنام تصدى له.

هدأت المباراة قليلا ولم يحدث أي جديد لتنتهي بانتصار بايرن بثلاثة أهداف لهدف.

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