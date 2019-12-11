انتهت ليلة الأبطال - أتليتكو آخر المتأهلين.. باريس والريال وبايرن ينتصرون

آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا تشهد صراعا بين أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن على بطاقة التأهل الأخيرة.

أتليتكو يستقبل لوكوموتيف موسكو، وليفركوزن في مهمة صعبة أمام يوفنتوس.. وفي باقي المباريات يلعب ريال مدريد وباريس وبايرن يواجه توتنام.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.

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- ليفركوزن ويوفنتوس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق92: جوووول ثاني جونزالو إيجوايين.

ق75: جووووول كريستيانو يتقدم ليوفنتوس على ليفركوزن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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- أتليتكو ولوكوموتيف (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق54: الثاااااااااني عن طريق فيليبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: جوووول ألفارو موراتا يسجل الثاني لأتليتكو.. لكن تقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل.

ق17: جووووول أتليتكو يتقدم من ركلة جزاء جديدة عن طريق جواو فيلكس.

ق2: ركلة جزاء مبكرة للروخيبلانكوس ولكن كيران تريبيير أهدارها.

انطلاق اللقاء

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- بايرن وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق64: جووووول كوتينيو يسجل الثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جوووول توماس مولر يتقدم لبايرن من جديد.

ق24: أوووه إصابة قوية لكومان ويغادر ملعب اللقاء.

ق20: ريان سيسينيون يتعادل لتوتنام مع البافاري من تسديدة يسارية قوية.

ق14: كينجسلي كومان يتقدم لبايرن على توتنام من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

انطلاق اللقاء

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- باريس وجالاتا سراي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق85: جووووول إديسنون كافاني يحرز الخامس.

ق63: الرااااااابع مباااااابي.

ق47: جووووول نيمار والثالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: جوووول ثاني لبابلو سارابيا في شباك جالاتا سراي.

ق33: جووووول باريس يتقدم على ضيفه التركي عن طريق ماورو إيكاردي.

انطلاق اللقاء

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- كلوب بروج وريال مدريد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق91: جوووول الثالث لوكا مودريتش.

ق64: جوووول التقدم للملكي مرة أخرى عن طريق فينيسيوس جونيورز.

ق55: جوووول التعادل للفريق البلجيكي سجله هانس فاناكين.

ق53: جووووول رودريجو يتقدم لريال مدريد مسجلا هدف اللقاء الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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- أولمبياكوس وريد ستار (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق87: يوووووسف العربي يسجل هدف قاتل لأولمبياكوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: ريد ستار يهدر فرصة التقدم بعدما أضاع ركلة جزاء.

انطلاق اللقاء