مواعيد مباريات الأربعاء 11/12/2019.. الأهلي ودوري الأبطال ومونديال الأندية

يعود الأهلي للمعترك المحلي، ينتهي دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وينطلق مونديال الأندية.

مباريات عديدة يوم الأربعاء، تبدأ بمباراتين في الدوري المصري الممتاز تنطلقان الساعة الخامسة مساء.

يلعب حرس الحدود ضد نادي مصر، ويستضيف الإسماعيلي فريق مصر للمقاصة.

وتنقل قناة أون سبورت المباراتين.

ثم في السابعة والنصف مساء يلعب الأهلي ضد مضيفه وادي دجلة، وتنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورتس المباراة.

ويسدل الستار على الدور الأول لدوري الأبطال، تجري 8 مباريات أبرزها بايرن ميونيخ وتوتنام التي تنقلها قناة بي إن سبورتس 2 وتنطلق الساعة العاشرة مساء.

وفي السابعة مساء، وعلى قناة بي إن سبورتس 1، ينطلق مونديال الأندية بلقاء السد القطري وهينجين سبورت المنتمي لكاليدونيا الجديدة.

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