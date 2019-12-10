محدّث انتهت في الدوري - الإنتاج 1 سموحة 1
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:16
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الإنتاج الحربي وسموحة يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
طالع تشكيل الناديين والمباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة
ق73: باسم مرسي يسجل هدفا للإنتاج
ق69: ناصر ماهر يسجل هدفا لسموحة
ق68: طرد بازوكا لاعب الإنتاج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
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