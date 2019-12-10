محدّث انتهت في الدوري - الإنتاج 1 سموحة 1

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الإنتاج الحربي وسموحة يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الناديين والمباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق73: باسم مرسي يسجل هدفا للإنتاج

ق69: ناصر ماهر يسجل هدفا لسموحة

ق68: طرد بازوكا لاعب الإنتاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

الإنتاج الحربي سموحة الدوري المصري

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