تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الإنتاج الحربي وسموحة يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

طالع تشكيل الناديين والمباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق73: باسم مرسي يسجل هدفا للإنتاج

ق69: ناصر ماهر يسجل هدفا لسموحة

ق68: طرد بازوكا لاعب الإنتاج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة