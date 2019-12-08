عبد العاطي: أسوان كان الأفضل في 4 أشواط ضد طنطا

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان أن فريقه استحق الفوز على طنطا، والتأهل لدور الـ16 لكأس مصر.

وقال عبد العاطي عقب المباراة "اللاعبون أدوا بشكل جيد جدا في 4 أشواط، ونفذوا المطلوب، لم يحالفنا التوفيق في الهدف الذي دخل مرمانا، والالتزام بالكثافة العددية داخل منطقة الجزاء لم يكن كافيا".

وأضاف "سيطرنا وفرصنا أكثر، أبارك للاعبين والإدارة وحظ أوفر لطنطا، الذي يؤدي بشكل جيد في بطولة الدوري، وحارس المرمى إسلام سليمان كان سببا في المكسب".

وأشار "مباراة الكأس لها حسابات مختلفة عن الدوري، لذا قمت بإراحة بعض الأساسيين، واعتبارا من مواجهة سموحة يوم 15 ديسمبر سنخوض مباراة كل 4 أيام لذا نحتاج 25 لاعبا جاهزا في الفترة القادمة".

وواصل المدير الفني لأسوان "التأهل كان هدفنا، وكان ضروريا استغلال ميزة اللعب على أرضنا، والاطمئنان على أكبر عدد من اللاعبين، لم يحالفنا التوفيق في بعض الفرص، ولاحت لطنطا فرصا لسوء التمركز الدفاعي لنا".

وأتم مجدي عبد العاطي "اللاعبون مجهدون بسبب البُعد عن المباريات الرسمية فهي مختلفة التدريبات، نحتاج كل اللاعبين في ظل توالي المباريات، أما مشقة السفر هذا قدرنا، ويبقى هدفنا البقاء في الممتاز".

وفاز أسوان على طنطا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتأهل أبناء الجنوب لمواجهة الاتحاد السكندري في دور الـ16.