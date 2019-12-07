انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) إسبانيول (0).. الفوز الرابع على التوالي

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء

د 84: طرد فيرلاند ميندي من ريال مدريد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

د 79: بنزيمة يسجل الهدف الثاني بعد لعبة ثنائية مع فيدي فالفيردي.

د 70: كريم بنزيمة يُهدر فرصتين في دقيقتين لتعزيز تقدم ريال مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 37: رافائيل فاران يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

في إسبانيا ريال مدريد

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