انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) إسبانيول (0).. الفوز الرابع على التوالي
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 13:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
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نهاية اللقاء
د 84: طرد فيرلاند ميندي من ريال مدريد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.
د 79: بنزيمة يسجل الهدف الثاني بعد لعبة ثنائية مع فيدي فالفيردي.
د 70: كريم بنزيمة يُهدر فرصتين في دقيقتين لتعزيز تقدم ريال مدريد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د 37: رافائيل فاران يسجل الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة