بالفيديو - مبابي يسجل هدفا رائعا في انتصار سان جيرمان على نانت

واصل باريس سان جيرمان انتصاراته في الدوري الفرنسي وفاز على نانت بثنائية دون رد في الجولة الـ16 من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 39 في صدارة الدوري الفرنسي 8 نقاط عن مرسيليا صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد نانت عند النقطة 23 في المركز التاسع.

تقدم سان جيرمان في الدقيقة 52 بهدف رائع سجله النجم الشاب كيليان مبابي بكعب القدم وبعد تمريرة من أنخيل دي ماريا.

ثم أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

في الجولة ذاتها فاز سانت إيتيان على نيس بنتيجة 4-1، ليرفع نيس رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ14، ويتجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 25 في المركز الخامس.

وانتصر موناكو على تولوز بهدفين لهدف، ليرفع فريق الإمارة الفرنسية رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ31، ويتجمد رصيد تولوز عند النقطة 12 في المركز الأخير.

video:1