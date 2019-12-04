بالفيديو – لن تصيح يا مورينيو في مسرح الأحلام.. يونايتد يُسقط توتنام

لن تستطيع ديوك توتنام ومدربهم جوزيه مورينيو الصياح في ملعب أولد ترافورد في عودته الأولى للملعب بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمورينيو مع توتنام في رابع مباراة يقود فيها الفريق في كل البطولات.

سجل هدفا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقائق 6 و49 من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف توتنام الوحيد عن طريق ديلي آلي في الدقيقة 39.

وقفز يونايتد بفضل ذلك الانتصار إلى المركز السادس بعدما وصل للنقطة 21 ويبتعد عن المركز الخامس وصاحبه ولفرهامبتون بفارق نقطتين فقط.

ويبتعد يونايتد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بثماني نقاط.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض وسط غياب تام لخط وسط توتنام.

وبالفعل كان ليونايتد ما أراد وجاء الهدف الأول عن طريق تسديدة قوية من راشفورد في الدقيقة السادسة.

استمر ضغط يونايتد وكاد راشفورد يسجل هدفا ثانيا لكن صاروخيته ارتطمت بالعارضة.

بدأ توتنام في الاستفاقة وفي الدقيقة 39 وبمراوغة رائعة مر ديلي آلي من آشلي يونج وفريد وسدد بيمناه في شباك ديفيد دي خيا ليدرك التعادل للسبيرز.

مع بداية الشوط الثاني حصل راشفورد على ركلة جزاء وسجلها بهدوء ليعلن عن الهدف الثاني للشياطين الحُمر.

وفي الدقيقة 37 تصدى باولو جازانيجا لتسديدة قوية من دانييل جيمس.

وكاد راشفورد يسجل هدفا إثر انفراده بمرمى توتنام بعد عرضية من لوك شو لكن التسلل على الظهير الأيسر حرمه من التسديد.

ولم يفلح ضغط توتنام في النهاية لينتهي اللقاء بانتصار يونايتد بهدفين لهدف.

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