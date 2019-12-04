انتهت في إنجلترا - ليفربول 5 إيفرتون 2.. القطار لا يتوقف

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

أوريجي - ليفربول - إيفرتون

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول.

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ق90: الخاااااامس فينالدوم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48: ريتشاليسون يقلص الفارق للتوفيز بعد عرضية من الجانب الأيسر.

ق45: جووووول رابع، ساديو ماني يسجل لليفربول

ق31: جووول ثالث لليفربول لأوريجي الذي سجل ثاني أهدافه بعد تمريرة طولية رائعة من لوفرين.

ق21: جووول تقليص الفارق لإيفرتون عن طريق المدافع مايكل كين.

ق17: جووول ثاني للريدز عن طريق جيردان شاكيري من صناعة ماني أيضا.

ق6: أوريجي يسجل الهدف الأول لليفربول من صناعة ماني.

بداية المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

ليفربول إيفرتون محمد صلاح

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