انتهت في إنجلترا - ليفربول 5 إيفرتون 2.. القطار لا يتوقف
الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 22:09
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول.
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ق90: الخاااااامس فينالدوم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48: ريتشاليسون يقلص الفارق للتوفيز بعد عرضية من الجانب الأيسر.
ق45: جووووول رابع، ساديو ماني يسجل لليفربول
ق31: جووول ثالث لليفربول لأوريجي الذي سجل ثاني أهدافه بعد تمريرة طولية رائعة من لوفرين.
ق21: جووول تقليص الفارق لإيفرتون عن طريق المدافع مايكل كين.
ق17: جووول ثاني للريدز عن طريق جيردان شاكيري من صناعة ماني أيضا.
ق6: أوريجي يسجل الهدف الأول لليفربول من صناعة ماني.
بداية المباراة
اللقاء ينطلق بعد قليل