انتهى حفل الأهلي - إنشاء فرع جديد للنادي في الصعيد.. والإعلان عن حق انتفاع ملعب السلام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لوقائع حفل الأهلي المقام في ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة اليوم الأربعاء للإعلان عن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام لـ25 عاما والعديد من الأمور الأخرى.

نهاية المؤتمر.

توقيع العقد بين الأهلي وشركة استادات القابضة.

نهاية كلمة محمود الخطيب.

الخطيب: إنشاء ملعبين فرعيين في ملعب السلام واستراحة للناشئين تستخدمها فرق النادي في استاد السلام.

الخطيب: كان مزعجا لنا سفر الجمهور إلى ملعب برج العرب لذا قررنا الحصول على حق انتفاع استاد السلام.

الخطيب: نسعى لتحقيق أرباح مادية للأهلي وهذا حق النادي بسبب قوته التجارية.

الخطيب: هناك وحدة اقتصاية في 4 أشياء أولا الحصول على حق انتفاع ملعب السلام لحين إنشاء ملعب النادي الخاص، وإنشاء نادي للأهلي في الصعيد وهو أول نادي يتفاعل مع أشقائنا في صعيد مصر، وإجراء توسعة لمقر النادي في الجزيرة إذ أن مساحة النادي 18 فدانا وستقوم شركة استادات بتطوير مجمع حمامات السباحة الخاص بوزارة التربية والتعليم والأهلي سوف يستخدمه.

الخطيب: كنت أحلم بالمرور بجوار من سور الأهلي وأنا صغير.

الآن محمود الخطيب رئيس النادي يلقي كلمته.

محمد كامل: بدء العمل في فرع الأهلي في الصعيد في الشهر المقبل.

محمد كامل رئيس شركة استادات: فرع الأهلي في الصعيد سيكون من أبرز المشاريع المقبلة.

الإعلان عن إنشاء فرع جديد للنادي في الصعيد وإجراء توسعة في مقر الجزيرة.

انطلاق المؤتمر.