انتهت في الكأس - الزمالك 3 الشرقية 1.. فوز سهل

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الزمالك والشرقية يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

مباراة هي الأولى للزمالك تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، تابعها لحظة بلحظة من هنا

ويدافع الزمالك عن لقبه في البطولة التي توج بها في آخر موسمين.

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والفائز بالمواجهة يلعب في الدور ثمن النهائي ضد سموحة أو العبور.

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نهاية المباراة

ق91: محمود عبد الواحد يسجل الهدف الأول للشرقية

ق77: بن شرقي يسجل الهدف الثالث للزمالك

ق71: زيزو يدخل بدلا من أوباما

ق66: دخول مصطفى فتحي ومحمد أوناجم بدلا من شيكابالا وعمر السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: فرجاني ساسي يسجل الهدف الثاني للزمالك

ق24: أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

الزمالك الشرقية كأس مصر

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