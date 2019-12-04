خاص النجوم لـ في الجول: مجبرون على اللعب بالبدلاء ضد بيراميدز

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - الزمالك - النجوم

يشكو محمد الطويلة رئيس نادي النجوم رزنامة مباريات فريقه في بطولتي الدوري والكأس.

وقال الطويلة في تصريحات لـ FilGoal.com: "ليس معقولا المشاركة الثلاثاء في الدوري والخميس أمام النجوم في الكأس".

وتابع "هم من يصنعوا مشاكل لأنفسهم بأخطاء متكررة ولن نعترض عليهم فهذا يعد أمر مضحك، وهل طبيعة اللاعب في الدرجة الثانية احتمال هذا الضغط".

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وأضاف "طبيعي سأشارك بالفريق الاحتياطي فتركيزي في الدوري أهم".

وأردف "لا نريد فقد نقاط جديدة في الدوري ويكفي التعادل أمام المريخ، بالإضافة إلى إصابة محمود صابر مهاجم الفريق بالإجهاد العضلي بعد مشاركته مع منتخب الشباب في تونس ثم مشاركته مع النجوم أمام المريخ وتسجيله هدف".

وأكمل "لن نغامر باللاعبين لتجنب الإصابة وأعتقد أن بيراميدز سيريح عددا من اللاعبين بسبب المشاركة الإفريقية".

وأتم "لم نحصل حتي الآن على 50 ألف جنيه المقرر صرفها من الاتحاد للأندية المشاركة في الكأس".

ويحل النجوم في المركز الرابع بترتيب مجموعة القاهرة بعد خوض 6 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3.

كأس مصر النجوم بيراميدز

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