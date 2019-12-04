المقاولون يتفادى مفاجآت الجزيرة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

تفادى المقاولون العرب مفاجآت فريق القسم الثالث الجزيرة مطروح، وهزمه 2-0 في دور الـ32 لكأس مصر.

شكري نجيب سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، فيما أضاف عبد الله ياسين هدفا ثانيا في الدقيقة 88.

الجزيرة صمد كثيرا أمام المقاولون وهدد مرماه أكثر من مرة، مذكرا المتابعين بفوزه الموسم الماضي في نفس الدور على المصري البورسعيدي، إلا أن رجال عماد النحاس حسموا الأمور.

ومن المنتظر أن يواجه المقاولون، الفائز من المصري وقنا.

وتعد تلك المباراة في طريق الأهلي، الذي تأهل لدور الـ16 يوم الإثنين بالفوز على بني سويف 3-1.