المقاولون يتفادى مفاجآت الجزيرة ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

تفادى المقاولون العرب مفاجآت فريق القسم الثالث الجزيرة مطروح، وهزمه 2-0 في دور الـ32 لكأس مصر.

شكري نجيب سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، فيما أضاف عبد الله ياسين هدفا ثانيا في الدقيقة 88.

الجزيرة صمد كثيرا أمام المقاولون وهدد مرماه أكثر من مرة، مذكرا المتابعين بفوزه الموسم الماضي في نفس الدور على المصري البورسعيدي، إلا أن رجال عماد النحاس حسموا الأمور.

أخبار متعلقة

دجلة يحقق انتصاره الأول في الموسم.. تخطى بيلا في كأس مصر المقاصة يتخطى فاركو في كأس مصر في الدرجة الثانية - تعديل موعد مباراتين بسبب كأس مصر

ومن المنتظر أن يواجه المقاولون، الفائز من المصري وقنا.

وتعد تلك المباراة في طريق الأهلي، الذي تأهل لدور الـ16 يوم الإثنين بالفوز على بني سويف 3-1.

المقاولون العرب الجزيرة كأس مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر مدرب أجوستو: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. المباراة صعبة على كلينا 18 دقيقة | إفريقيا
كارتيرون: لقاء بريميرو هو الخطوة الأولى للتأهل.. والوقت ليس كافيا للعمل بشكل كامل 24 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - خامس مرة في تاريخها.. البحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق 36 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات 37 دقيقة | مصر
رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون 42 دقيقة | مصر
ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز" ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك