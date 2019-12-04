تحديد مواعيد كأس السوبر الإسباني

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

السوبر الإسباني

حددت رابطة الدوري الإسباني مواعيد كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامتها في السعودية والتي تضم 4 أندية لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ويشارك برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس وأتليتكو مدريد وصيف الدوري وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري.

وجاءت المواعيد كالآتي:

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الأربعاء 8 يناير السابعة مساء بتوقيت القاهرة: فالنسيا - ريال مدريد على ملعب الملك عبد الله في جدة.

الخميس 9 يناير السابعة مساء بتوقيت القاهرة: برشلونة - أتليتكو مدريد على ملعب الملك عبد الله في جدة.

فيما يقام النهائي في الثاني عشر من يناير المقبل بين الفائز من كل مواجهة.

وستكون النسخة المقبلة من السوبر هي الأولى التي ستقام لمدة ثلاث سنوات في السعودية.

يذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ13 مرة مقابل 10 مرات لريال مدريد.

أما أتليتكو فتوج باللقب مرتين، مقابل مرة وحيدة لفالنسيا.

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