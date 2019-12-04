سلة - هالة مصطفى: أتمنى ألا نقع مع سبورتنج.. لا نعلم إلا المركز الأول في الأهلي

كشفت هالة مصطفى لاعبة النادي الأهلي عن رغبتها في الوقوع بمجموعة مختلفة عن سبورتنج في بطولة إفريقيا للأندية لسيدات السلة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا للأندية سيدات في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر على صالة استاد القاهرة بمشاركة 10 فرق، على أن تقام القرعة غدا الخميس.

وقالت هالة مصطفى في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة: "البطولة الإفريقية تمثل لي الكثير، لأنها أول مرة أشارك بها وبالطبع ستمنحني خبرات جديدة".

وتابعت هالة "متحمسة جدا للبطولة وأعلم أن جماهير الأهلي ستملأ الصالة بكل المباريات، وسيكون ذلك ضغطا علينا لتقديم أفضل مستوى ممكن".

وعن هدف الأهلي أوضحت "لا نعلم سوى المركز الأول في الأهلي لذلك هدفنا هو الفوز بالبطولة، لا نسعى أبدا في أي بطولة لمركز ثاني أو ثالث".

هالة مصطفى لاعبة الأهلي تؤكد "لن نتنازل عن بطولة إفريقيا مع دعم الجماهير" 🗣#FIBAACCW@halamostafa_14 pic.twitter.com/Gmiq6MC1et — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 4, 2019

وأضافت لاعبة الأهلي "أتمنى أن يكون الأهلي وسبورتنج في مجموعتين مختلفتين، حتى تكون هناك فرصة للمواجهة في نصف النهائي أو النهائي حتى لا يخرج اللقب من مصر".

وواصلت هالة مصطفى حديثها "اللعب بين الجماهير المصرية دافع قوي لنا، جماهير الأهلي دائما ما تؤازرنا أيا كانت النتيجة أو الأداء".

وأتمت تصريحاتها برسالة لجمهور الأهلي "أتمنى حضوركم ومساندتنا لأنكم العامل الأساسي الذي سيجعلنا نفوز بهذه البطولة إن شاء الله".