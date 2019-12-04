صرح جمال الصيرفي رئيس نادي بيلا لـ FilGoal.com عن تعيين أحمد قناوي نجم الإسماعيلي السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لـ ياسر رضوان الذي استقال عقب الهزيمة من وادي دجلة برباعية نظيفة.

وأضاف الصيرفي "أثق في قدرات قناوي وسبق له العمل مدربا عاما بالنادي الإسماعيلي ولدية خبرة في اكتشاف المواهب من خلال عمله بقطاع الناشئين بالإسماعيلي".

وتابع "لدينا عناصر جيدة لكن واجهنا سوء حظ باللعب خارج ملعب بيلا".

ويخوض قناوي تدريب الفريق اليوم استعدادا لمباراة الأوليمبي الجمعة في الجولة السابعة لدوري الدرجة الثانية.

وأتم"المدرب السابق ياسر رضوان حصل علي كافة المستحقات المادية خلال خمسة شهور داخل النادي".

ويحتل بيلا المركز الـ 11 بعد مرور 6 مباريات إذ فاز الفريق في 3 وخسر 3.

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