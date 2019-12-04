تقرير: إنتر يفكر في ميرتينز

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 13:48

كتب : FilGoal

ميرتينز

قالت صحيفة "Het Nieuwsblad" البلجيكية أن إنتر الإيطالي مهتم بضم دريس ميرتينز من صفوف نابولي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب البالغ 32 عاما ينتهي تعاقده مع نابولي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، إذ لم يقدم البارتينوبي أي عرض من أجل ضم اللاعب.

ووفقا للصحيفة البلجيكية فأن اللاعب يفضل البقاء في إيطاليا وسوف يكون متاحا للانتقال في يناير المقبل حال قرر النادي الاستفادة المادية بدلا من رحيله في نهاية الموسم دون مقابل.

أضاف التقرير أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مستعدا للحصول على اللاعب ليصبح بديلا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يسعى برشلونة لضمه.

وما قد يساهم في الانتقال هو تواجد روميلو لوكاكو زميل ميرتينز في المنتخب البلجيكي والأداء الجيد الذي يقدمه الموسم الجاري.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد السابق 10 أهداف في 14 مباراة بالدوري الإيطالي مقابل 4 أهداف في 13 لمهاجم نابولي.

ويفصل البلجيكي 5 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي لنابولي على حساب القائد السابق ماريك هامشيك صاحب الـ 121 هدفا، بعدما تخطى مارادونا واحتل الوصافة برصيد 117 هدفا.

إنتر يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس في المقابل يحل نابولي سابعا.

في إيطاليا دريس ميرتينز نابولي إنتر

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