مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2019 الزمالك والإسماعيلي.. ليفربول وقمة يونايتد وتوتنام

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

ويلتقي الزمالك مع الشرقية في دور الـ32 من كأس مصر عبر قناة "أون سبورت" في تمام السابعة والنصف مساء.

وفي الدوري سيلتقي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود في تمام السابعة والنصف كذلك عبر قناة "أو سبورت 2".

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أما في الخامسة مساء وعبر قناة "أون سبورت" سيلتقي الإسماعيلي مع طنطا.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه ليفربول منافسه إيفرتون في تمام العاشرة والربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيواجه مانشستر يونايتد نظيره توتنام في تمام التاسعة والنصف مساء.

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الزمالك ليفربول مانشستر يونايتد توتنام

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