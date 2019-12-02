خاص في الجول يكشف.. ماذا يفصل الزمالك عن رحيل ميتشو

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 23:26

كتب : محرر في الجول

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

بات رحيل "ميتشو" المدير الفني للزمالك مؤكدا في انتظار الإعلان الرسمي، ويكشف FilGoal.com الخطوة المرتقبة.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض في مرحلة التفاوض مع ميتشو وممثليه بخصوص المستحقات المادية للمدرب الصربي.

ويحق لميتشو المطالبة بالشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ3 أشهر من راتبه، في حال قرر الزمالك إقالته.

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ويسعى الزمالك للتوصل إلى حل وسط يُجنبه سداد قيمة الشرط الجزائي كاملا.

الحل هو أن يسدد الزمالك راتب شهرين متأخرين لميتشو، على أن يتنازل المدرب الصربي عن قيمة الشرط الجزائي، بحسب ما علم FilGoal.com.

ولاتزال المفاوضات سارية بين الطرفين، في انتظار التوصل لاتفاق ينتهي بالإعلان الرسمي عن انفصال الزمالك عن ميتشو.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

الزمالك ميتشو في الدوري

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