كرة سلة - الأهلي ثالث دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك

نجح فريق رجال الزمالك لكرة السلة في تحقيق الفوز على الأهلي 89-83 في إياب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن نجح الأحمر في تحقيق المركز الثالث رغم الخسارة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط من فوز فريق الرجال وثلاث هزائم (2 مرتبط و1 رجال) ليحقق المركز الرابع، بينما الأهلي فاز بالمركز الثالث لوصول رصيده إلى 7 نقاط.

وكان رجال الأهلي حققوا الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب، بينما فريق المرتبط تحت 18 عاما قد حققوا الفوز ذهابا وإيابا.

وأنهى مرتبط الأهلي لقاء الإياب بالفوز بنتيجة 73-63 في مباراة قوية والتي ضمن فيها الأهلي المركز الثالث.

وتقام مباراة إياب النهائي بين الاتحاد السكندري والجزيرة مساء غد الثلاثاء، ويحتاج الفريق السكندري لفوز في مباراة واحدة من المباراتين لحسم اللقب.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز ذهابا في مباراتي المرتبط والرجال.

وينطلق دوري المحترفين لكرة السلة من الاسبوع المقبل يوم 10 ديسمبر بالدور ثمن النهائي.