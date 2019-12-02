بالفيديو - العراق وقطر إلى نصف نهائي خليجي 24

تأهل منتخب العراق إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليجي العربي رقم 24 بعدما تعادل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات سلبيا مع اليمن.

ووصل منتخب العراق إلى نقطته السابعة ليتصدر المجموعة الأولى للبطولة التي تضم أيضا قطر والإمارات.

أما منتخب قطر مستضيف البطولة حقق الفوز على الإمارات بنتيجة 4-2 في واحدة من أفضل مباريات خليجي 24 حتى الآن.

تقدم منتخب قطر في الدقيقة 20 عن طريق أكرم عفيف الفائز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا.

وأضاف اللاعب بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

قبل أن يقلص علي مبخوت الفارق للإمارات في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وعاد منتخب قطر ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 53 بقدم حسن الهيدوس.

ومرة ثانية سجل علي مبخوت هدفا للإمارات في الدقيقة 77.

قبل أن يكمل خوخي بوعلام رباعية قطر في الدقيقة 95.

ليحتل العنابي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف العراق.

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