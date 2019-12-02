كرة سلة - الأهلي يحسم المركز الثالث بعد الفوز على مرتبط الزمالك

حسم النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة دوري المرتبط بعد فوز فريق المرتبط تحت 18 عاما على الزمالك في مباريات الإياب.

وضمن الأهلي المركز الثالث قبل انطلاق مباراة الإياب بين الرجال بسبب الفوز ذهابا بمباراتي المرتبط والرجال.

وبالتالي رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط مقابل 3 للزمالك قبل مباراة الرجال الأخيرة.

وأنهى مرتبط الأهلي لقاء الإياب بالفوز بنتيجة 73-63 في مباراة قوية.

ونجح مرتبط الزمالك في التعادل بنتيجة 63-63 قبل دقيقتين من النهاية قبل أن يحسم مرتبط الأهلي النتيجة لصالحه.

وسبق للأهلي تحقيق لقب دوري المرتبط أخر ثلاث سنوات، قبل أن يحصد المركز الثالث هذه المرة.

واستمر رصيد الأهلي 5 بطولات دوري مرتبط بفارق لقبين عن الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا في البطولة والذي قد يضيف غدا الثلاثاء لقبه الثامن.

وينطلق دوري المحترفين لكرة السلة من الاسبوع المقبل يوم 10 ديسمبر بالدور ثمن النهائي.