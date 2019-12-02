كرة سلة - الأهلي يحسم المركز الثالث بعد الفوز على مرتبط الزمالك

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

مرتبط الأهلي كرة سلة

حسم النادي الأهلي المركز الثالث في بطولة دوري المرتبط بعد فوز فريق المرتبط تحت 18 عاما على الزمالك في مباريات الإياب.

وضمن الأهلي المركز الثالث قبل انطلاق مباراة الإياب بين الرجال بسبب الفوز ذهابا بمباراتي المرتبط والرجال.

وبالتالي رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط مقابل 3 للزمالك قبل مباراة الرجال الأخيرة.

أخبار متعلقة

سلة - دينا عمرو: لا أهتم بالألقاب الفردية وأحلم بلقب إفريقيا.. وخصومنا مجهولة حتى الآن سلة - قائدة سبورتنج: نتمنى مساندة جماهير الأهلي في بطولة إفريقيا.. حافزنا كبير سلة - الاتحاد يهزم الجزيرة في ذهاب دوري المرتبط سلة - الأهلي يفوز على الزمالك في مباراة ذهاب تحديد المركز الثالث لدوري المرتبط

وأنهى مرتبط الأهلي لقاء الإياب بالفوز بنتيجة 73-63 في مباراة قوية.

ونجح مرتبط الزمالك في التعادل بنتيجة 63-63 قبل دقيقتين من النهاية قبل أن يحسم مرتبط الأهلي النتيجة لصالحه.

وسبق للأهلي تحقيق لقب دوري المرتبط أخر ثلاث سنوات، قبل أن يحصد المركز الثالث هذه المرة.

واستمر رصيد الأهلي 5 بطولات دوري مرتبط بفارق لقبين عن الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا في البطولة والذي قد يضيف غدا الثلاثاء لقبه الثامن.

وينطلق دوري المحترفين لكرة السلة من الاسبوع المقبل يوم 10 ديسمبر بالدور ثمن النهائي.

كرة سلة دوري المرتبط الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس مصر - نادي مصر (0) الجونة (0).. بداية المباراة 13 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - تامر مصطفى يقترب من تدريب منتخب السويس 30 دقيقة | مصر
الجنايني يجتمع بالبدري.. وجلسة لجهاز المنتخب لمتابعة مباريات الدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: مدرب منتخب لبنان السابق مرشح لقيادة الفريق 43 دقيقة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - إفريقيا حرمت فان دايك الجائزة.. و5 اختاروا صلاح الأول ساعة | تقرير في الجول
شوقي غريب: حسن حمدي والخطيب عرضا علي قيادة الأهلي سابقا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي 4 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي

قد ينال إعجابك