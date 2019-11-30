انتهت في الدوري - الاتحاد (3) الإسماعيلي (0) نهاية المباراة

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 50 جووووول ثاااالث للاتحاد! رزاق سيسيه يسجل الثالث بعد عرضية من خالد قمر، يقابلها رزاق بتسديدة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جوووووول الثاااااني للاتحاد السكندري عن طريق إيمانويل أوكوي بعد توغل رائع وتسديدة في المرمى.

ق. 20 جوووول أول للاتحاد السكندري عن طريق محمود رزق.

بداية المباراة

في الدوري الاتحاد السكندري الإسماعيلي

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