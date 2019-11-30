بالفيديو – رغم محاولات أليسون وأدريان لإفساد الحفل.. ليفربول يبتعد بالصدارة بثنائية في برايتون

ابتعد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون ورفع الفارق إلى 11 نقطة عن مانشستر سيتي وليستر سيتي صاحبا المركز الثاني.

وفاز ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سجل فيرجيل فان دايك هدفا ليفربول، فيما سجل دانك هدف برايتون الوحيد.

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التشكيل

أوكس تشامبيرلين عوض غياب فابينيو المصاب بتشكيل يورجن كلوب، فيما بدأ صلاح بجانب ماني وفيرمينو.

📋محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمباراة برايتون تشامبرلين يعوض غياب فابينيو المُصاب.#السبت_الكروي pic.twitter.com/gK4azIfqNA — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2019

وصف المباراة

ليفربول تحمس بتعادل مانشستر سيتي. وبدأ اللقاء ضاغطا للحسم المبكر.

وفي الدقيقة الـ12 كانت أولى الفرص عن طريق محمد صلاح. انطلاقة على الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية أنقذها الدفاع سريعا.

مرة أخرى شكل ليفربول الخطورة في الدقيقة الـ16. انطلاقة لساديو ماني على الجبهة اليسرى ثم تمريرة عرضية أرضية لزميله روبيرتو فيرمينو المتمركز داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى والذي تمكن من ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس ماثيو ريان ببراعة وأنقذ مرماه.

هدفان حاسمان

ضغط ليفربول أسفر عن الأهداف أخيرا. مخالفة في الدقيقة الـ18 نفذها ترينت أرنولد، قابلها فيرجيل فان دايك برأسية في المرمى.

وكثف ليفربول ضغطه ليجهز على خصمه تماما. بينية من ماني إلى فيرمينو في الدقيقة الـ20، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ماثيو ريان ببراعة وأبعد الكرة.

ومن جديد يتألق ريان وينقذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من ساديو ماني المنفرد تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء.

لكن صمود ريان انكسر في الدقيقة الـ24 وكالعالدة الهولندي كلمة السر. عرضية جديدة من ركنية هذه المرة لأرنولد، قابلها فان دايك برأسية في المرمى.

وسدد أوكس تشامبيرلين بقوة في الدقيقة الـ45، لكن ريان من جديد كان حاضرا وتصدى للكرة.

الشوط الثاني

الشوط الثاني كان مختلفا. ليفربول بدأ هادئا في محاولة لإراحة اللاعبين. وأجرى كلوب أولى التبديلات بدخول أدم لالانا بدلا من محمد صلاح في الدقيقة الـ69.

في المقابل رد برايتون بدخول لياندرو تروسارد وستيفين ألزيت بدلا من يفيس بيسوما ومارتن مونتويا.

المباراة تنقلب

كلوب أجرى تبديل ثان في الدقيقة الـ77 بدخول ديفوك أوريجي بدلا من روبيرتو فيرمينو.

وما أن أجرى كلوب التبديل الأول، حتى تعرض أليسون بيكر للطرد بعد التصدي للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

على الفور شارك أدريان سان ميجيل بدلا من أوكس تشامبيرلين في الدقيقة الـ79.

المباراة اشتعلت أكثر بعدما استغل لويس دانك محاولة أدريان لضبط حائط الصد، وسدد سريعا مسجلا الهدف الأول.

لاعبو برايتون شددوا ضغطهم أملا في تحقيق التعادل. باسكال جروس سدد بقوة في الدقيقة الـ85، لكن أدريان تصدى للكرة ببراعة.

ورأسية من نيل موباي في الدقيقة الـ89 كانت سهلة في يد أدريان، لكنها سقطت من يده بغرابة قبل أن ينقذها سريعا من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ40 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل مباراة ليستر مع إيفرتون مساء غد الأحد.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ15.