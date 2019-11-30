في الدرجة الثانية - عمر جمال ينضم للجهاز الفني للزرقا

انضم عمر جمال لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق للجهاز الفني لنادي الزرقا بالدرجة الثانية بسبب رغبة عطية صابر المدير الفني.

واكتمل الجهاز الفني للزرقا بوجود عطية صابر مديرا فنيا وعمر جمال مدرب عام ومحمد الترعاوي مدرب والسيد عبد العزيز مدرب حراس ومحمد أبو سعده مدرب أحمال بدنية وشريف سرحان أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد عبد الباقي إداري الفريق.

وصرح أيمن نعناع المشرف علي الكرة أن انضمام عمر جمال إضافة للفريق من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

وأضاف بأن ملعب الزرقا سيكون جاهز لاستقبال المباريات خلال نهاية شهر ديسمبر بعد مشاركة الفريق علي ملعب رأس البر.

ويلتقي فريق الزرقا مع النصر في الجولة السادسة الإثنين المقبل على ملعب النصر.

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