الانتخابات تشتعل.. فيليبي ميلو مرشح للانضمام إلى بوكا جونيورز

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 15:30

كتب : FilGoal

فيليبي ميلو - بالميراس

تتواصل المنافسة المشتعلة في انتخابات رئاسة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إذ وعد جوزيه باليردي أحد المرشحين لرئاسة النادي بضم البرازيلي فيليبي ميلو حال الفوز في الانتخابات يوم 8 ديسمبر المقبل.

باليردي قال لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية إنه لم يتواصل مع اللاعب أو الإدارة، لكن إذا فاز في الانتخابات سوف يطلب ضم اللاعب المخضرم.

وأضاف "ميلو يمتلك الخصائص للعب للفريق، أنه لاعب مثالي للنادي".

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ويتنافس 3 مرشحين على رئاسة النادي في الفترة المقبلة بالإضافة إلى باليردي، جورج أموري أميل المدعوم من خوان رومان ريكيلمي أسطورة النادي، وكريستان جريبودو لخلافة دانييل أنجيليسي رئيس النادي منذ 2011.

وسبق للبرازيلي البالغ 36 عاما أن أبدى امتنانه لارتداء قميص الفريق، إذ تبادل قميصه مع قميص فيرناندو توبيو مدافع بوكا جونيورز عقب عودته من الإعارة إلى بالميراس.

Em 2017, Felipe Melo e Fernando Tobio trocaram camisetas no Palmeiras — Foto: Reprodução

لاعب يوفنتوس وإنتر وفيورنتينا وجالاطا سراي السابق، يلعب في صفوف بالميراس منذ 2017، وخاض 83 مباراة سجل 7 أهداف وحصل على 3 بطاقات صفراء.

ويمتلك بوكا جونيورز أيضا في خط الوسط، الإيطالي دانييلي دي روسي عقب نهاية تعاقده مع روما الإيطالي.

بوكا جونيورز فيليبي ميلو

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