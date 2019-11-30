انتهت في إسبانيا - ألافيس (1) ريال مدريد (2).. الملكي في الصدارة
السبت، 30 نوفمبر 2019 - 13:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة ديبورتيفو ألافيش وريال مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
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نهاية اللقاء
د96: فيدي فالفيردي يُهدر فرصة محققة لإنهاء المباراة ويضيع فرصة الهدف الثالث على ريال مدريد.
د70: داني كاربخال يتابع رأسية إيسكو المرتدة من القائم الأيمن ويتقدم لريال مدريد بالهدف الثاني
د65: سيرخيو راموس يتسبب في ركلة جزاء ويحولها لوكاس بيريز إلى هدف التعادل في شباك ريال مدريد.
د51: ركلة ثابتة من توني كروس ورأسية من سيرخيو راموس دون رقابة أودعها في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د30: محاولات من ريال مدريد دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض.
د7: تقنية الفيديو والحكم يرفضان احتساب ركلة جزاء لصالح ألافيس للاعب أليكس فيدال بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.
بداية اللقاء