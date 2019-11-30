انتهت في إسبانيا - ألافيس (1) ريال مدريد (2).. الملكي في الصدارة

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 13:33

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة ديبورتيفو ألافيش وريال مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

--

نهاية اللقاء

د96: فيدي فالفيردي يُهدر فرصة محققة لإنهاء المباراة ويضيع فرصة الهدف الثالث على ريال مدريد.

د70: داني كاربخال يتابع رأسية إيسكو المرتدة من القائم الأيمن ويتقدم لريال مدريد بالهدف الثاني

د65: سيرخيو راموس يتسبب في ركلة جزاء ويحولها لوكاس بيريز إلى هدف التعادل في شباك ريال مدريد.

د51: ركلة ثابتة من توني كروس ورأسية من سيرخيو راموس دون رقابة أودعها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د30: محاولات من ريال مدريد دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

د7: تقنية الفيديو والحكم يرفضان احتساب ركلة جزاء لصالح ألافيس للاعب أليكس فيدال بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

في إسبانيا الدوري الإسباني ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 29 دقيقة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 33 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق 37 دقيقة | إفريقيا
تفاصيل إصابة الونش 50 دقيقة | مصر
جاريدو لـ في الجول: مواجهة الأهلي كانت صعبة علي.. التحكيم لم يساعدنا وحاربنا بشرف 58 دقيقة | إفريقيا
جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك