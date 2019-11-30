انتهت في إسبانيا - ألافيس (1) ريال مدريد (2).. الملكي في الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة وحية لمباراة ديبورتيفو ألافيش وريال مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء

د96: فيدي فالفيردي يُهدر فرصة محققة لإنهاء المباراة ويضيع فرصة الهدف الثالث على ريال مدريد.

د70: داني كاربخال يتابع رأسية إيسكو المرتدة من القائم الأيمن ويتقدم لريال مدريد بالهدف الثاني

د65: سيرخيو راموس يتسبب في ركلة جزاء ويحولها لوكاس بيريز إلى هدف التعادل في شباك ريال مدريد.

د51: ركلة ثابتة من توني كروس ورأسية من سيرخيو راموس دون رقابة أودعها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د30: محاولات من ريال مدريد دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

د7: تقنية الفيديو والحكم يرفضان احتساب ركلة جزاء لصالح ألافيس للاعب أليكس فيدال بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء