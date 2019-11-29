انتهى كرة يد – الزمالك (22) الأهلي (20) الأبيض يفوز
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة اليد.
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نهاية المباراة
ق. 28 والنتيجة 21-18 لصالح الزمالك.
ق. 20 أحمد الأحمر يسجل رمية جزاء والنتيحة الآن 18-14 لصالح الزمالك.
ق. 18 والنتيجة 16-13 لصالح الزمالك.
ق. 13 والنتيحة 14-11 للزمالك.
ق. 12 والنتجية 14-10 للزمالك ووقت مستقطع
ق. 11 والنتيجة 14-9 لصالح الزمالك
ق. 8 من الشوط الثاني. الزمالك يرفع الفارق إلى أربع أهداف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة