انتهى كرة يد – الزمالك (22) الأهلي (20) الأبيض يفوز

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 20:00

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة اليد.

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نهاية المباراة

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ق. 28 والنتيجة 21-18 لصالح الزمالك.

ق. 20 أحمد الأحمر يسجل رمية جزاء والنتيحة الآن 18-14 لصالح الزمالك.

ق. 18 والنتيجة 16-13 لصالح الزمالك.

ق. 13 والنتيحة 14-11 للزمالك.

ق. 12 والنتجية 14-10 للزمالك ووقت مستقطع

ق. 11 والنتيجة 14-9 لصالح الزمالك

ق. 8 من الشوط الثاني. الزمالك يرفع الفارق إلى أربع أهداف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

كرة يد الزمالك الأهلي

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