انتهت في الدوري – المقاولون العرب (2) الجونة (0) الذئاب إلى الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب والجونة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 87 سالم يهدر الهاتريك بانفراد أمام المرمى.

ق. 83 جووووووول ثاااني للمقاولون. عرصية رائعة من معروف يوسف، ورأسية أروع من محمد سالم في الشباك.

ق. 73 جوووول أول للمقاولون العرب عن طريق محمد سالم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة