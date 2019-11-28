نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 17:02

كتب : FilGoal

آندي رويز - جوشوا

تشهد المملكة العربية السعودية فاعلية هي الأولى من نوعها في موسم الدرعية، حيث يقام فيها نزال الدرعية التاريخي وهو نزال العالم للوزن الثقيل، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية ‏السعودية.

نزال تاريخي يجمع بين المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور، المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، والبريطاني، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبيات 2012 ، أنثوني جوشوا.

والذي من المتوقع أن يلقى اقبالًا كبيرًا وسوف يكون محط أنظار الجميع على مستوى الشرق الأوسط والعالم أيضًا.

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