انتهت في الدوري – طلائع الجيش (0) الإنتاج الحربي (0).. التعادل يحكم اللقاء

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 16:38

كتب : FilGoal

فريق طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

مسلسل التعادلات يتواصل.. نقطة لـ طنطا ومثلها لـ طلائع الجيش مصدر بـ طلائع الجيش لـ في الجول: طارق يحيى يقترب من تدريب الفريق بمعاونة بسيوني كرة سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الجيش الملكي.. وحل أزمة جمال الغندور يوضح صحة البطاقة الصفراء للاعب الجيش بسبب "سبايدر مان"

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق70: عامر عامر حارس الإنتاج يتصدى لركلة الجزاء التي سددها ناصر منسي.

ق69. ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد لمس أحمد مجدي الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 بطاقة صفراء لعمرو جمال بسبب التمثيل

بداية المباراة

في الدوري طلائع الجيش الإنتاج الحربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بودكاست في الجول - مذكرات حمادة إمام.. رحلة تاريخية صنعت شعبية الزمالك 11 دقيقة | مصر
كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصريا على بي إن سبورتس 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – شباب يونايتد يخسر من أستانا 20 دقيقة | أوروبا
بوكيتينو يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عقب إقالته من توتنام 32 دقيقة | أوروبا
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هنديا 32 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – طلب الطبيب الألماني يُبقي حمدي فتحي في ألمانيا لوقت أطول 36 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك