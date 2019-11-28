انتهت في الدوري – طلائع الجيش (0) الإنتاج الحربي (0).. التعادل يحكم اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق70: عامر عامر حارس الإنتاج يتصدى لركلة الجزاء التي سددها ناصر منسي.

ق69. ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد لمس أحمد مجدي الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 بطاقة صفراء لعمرو جمال بسبب التمثيل

بداية المباراة