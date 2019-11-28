فالفيردي: سعداء بالتأهل من أصعب مجموعة.. وميسي وجريزمان يحتاجان للوقت

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

ميسي

وصف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المجموعة السادسة التي يتواجد فيها فريقه في دوري أبطال أوروبا بالأصعب خلال الموسم الجاري من المسابقة.+

وضمن برشلونة تأهله لدور الـ16 متصدرا للمجموعة عقب فوزه يوم الأربعاء على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف.

وقال فالفيردي عقب المباراة: "أعتقد إننا كنا في أصعب مجموعة ونحن سعداء بالتأهل منها وقدمنا مباراة جيدة اليوم".

وأكمل "أحيانا نقدم مباريات جيدة ولا نكون موفقين لكن الفريق دائما يقاتل".

وأشاد فالفيردي بقائد فريقه ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع اثنين وقال: "قدم مباراة لا تُصدق".

وعن أنطوان جريزمان قال: "يحتاج هو وميسي للوقت للتفاهم أكثر هي مسألة وقت ليس إلا".

فالفيردي برشلونة ليلة الأبطال

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