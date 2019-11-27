انتهت #ليلة_الأبطال - برشلونة (3) - (1) دورتموند

تابع مباشرة مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية اللقاء بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف لهدف.

ق77: جادون سانشو يقلص النتيجة بتسجيله أول هداف لدورتموند بعد تمريرة من براندت وتسديدة زاحفة.

ق65: جوووووووول جريزمان يسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية رائعة من ميسي.

ق60: تير شتيجن يتألق ويحرم دورتموند من تقليص النتيجة بعد تصديه لتسديدة براندت.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

ق33: جووووووووووووووووول ومن غيره؟ ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة من سواريز وتسديدة بمثابة قذيفة من ميسي لتعلن عن الهدف الثاني لبرشلونة.

ق29: جوووووووووول تلك المرة ليست تسلل، سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية رائعة من ميسي.

ق26: التبديل الأول لبرشلونة بشكل اضطراري بسبب إصابة ديمبلي وجريزمان يشترك.

ق22: جووووول؟ لا هدف ملغي لبرشلونة سجله سواريز بعد بينية من ميسي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على مهاجم البلوجرانا.

ق1: تمريرة خاطئة من راكيتيتش ترتد هجمة مرتدة سريعة تصل الى أشرف حكيمي في الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية خطيرة يتصدى لها تير شتيجن وحاول متابعتها رافائيل جيريرو ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة.

المباراة تنطلق بعد قليل.