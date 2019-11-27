انتهت #ليلة_الأبطال - ليفربول (1) - (1) نابولي
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 21:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
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ق65: جوووول ديان لوفرين يتعادل للريدز من رأسية إثر ضربة ركنية.
ق62: تشامبرلين وعرضية لفيرمينو الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.
ق55: كوليبالي يتألق ويبعد تسديدة فيرمينو من على خط المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.
ق21: ديريس ميرتينس جوووول يسجل التقدم لنابولي.
ق19: خروج فابينيو للإصابة ومشاركة فينالدوم.
انطلاق اللقاء
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