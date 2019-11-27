انتهت #ليلة_الأبطال - ليفربول (1) - (1) نابولي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - ليفربول - نابولي

تابع مباشرة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

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ق65: جوووول ديان لوفرين يتعادل للريدز من رأسية إثر ضربة ركنية.

ق62: تشامبرلين وعرضية لفيرمينو الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

ق55: كوليبالي يتألق ويبعد تسديدة فيرمينو من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق21: ديريس ميرتينس جوووول يسجل التقدم لنابولي.

ق19: خروج فابينيو للإصابة ومشاركة فينالدوم.

انطلاق اللقاء

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا

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