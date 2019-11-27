انتهت ليلة الأبطال - فالنسيا (2) تشيلسي (2).. إثارة كبيرة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - فالنسيا

في تلك المجموعة تبدو المنافسة على بطاقتي التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مشتعلة للغاية.

أياكس في الصدارة بـ7 نقاط بالتساوي مع تشيلسي وفالنسيا، والأخيرين يلتقيان في مباراة حاسمة للمتأهل.

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نهاية اللقاء

ق82: جووووول التعادل دانيل واس.

ق64: أوووه داني باريخوووو يهدر ركلة جزاء تصدى لها كيبا.

ق57: رودريجوو يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة مع تقدم الحارس كيبا وضعها من فوقه لكن مرت فوق العارضة.

ق50: هدف ملغي لبوليسيتش بداعي التسلل.. أوووه تقنية الفيديو تحتسب الهدف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول وخروج تامي أبراهام مصابا إصابة قوية.

ق44: كوفاسيتش يهدر فرصة التقدم بعد تمريرة من بوليسيتش ولكن الحارس سيليسن يتصدى.

ق41: جووول الرد يأتي سريعا عن طريق ماتيو كوفاسيتش من تسديدة صاروخية.

ق40: جوووول فالنسيا كارلوس سولار يستغل عرضية من رودريجو على الجانب الأيمن ويسدد بباطن القدم في شباك كيبا.

ق30: جوميز يهدر فرصة أخرى مشابهة للأولى ولكن هذه المرة تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

ق19: ماكسي جوميز يهدر فرصة تقدم فالنسيا بطريقة غريبة إذ لم ينجح في تسديد عرضية أمام المرمى مباشرة دون رقابة.

ق2: عرضية من جيمس على الجانب الأيمن ورأسية ويليان تعلو العارضة.

انطلاق اللقاء

تشيلسي فالنسيا

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