زيدان: كرة القدم قاسية.. وإصابة هازارد تبدو أكثر من كدمة

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأداء لاعبيه في التعادل مع باريس سان جيرمان 2-2.

وأضاع ريال مدريد تقدمه بهدفي كريم بنزيمة، ليستقبل تعادلا متأخرا من ضيفه الفرنسي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أدينا مباراة عظيمة رغم أن كرة القدم أحيانا تكون قاسية، ولكن أحب اللعب بهذه الطريقة كل يوم".

وأكمل "اللاعبون لم يتغيروا وهم أنفسهم الذين كانوا موجودين معنا منذ شهر، لكن الأمر يتطلب الصبر ونحن نواصل العمل والتطور، وبهذه الطريقة قد نحتفظ بذكريات جيدة من هذا الموسم".

وعن مشاركة إسكو أساسيا، قال: "إسكو جزء من الفريق وقدم أداء رائعا".

وانتقل زيدان للحديث عن إصابة نجمه إدين هازارد.

وأوضح "أنا قلق بعض الشيء بشأن إصابة هازارد، هو يشعر بالألم قليلا الآن".

وأتم "اعتقد أن الإصابة أكبر من مجرد كدمة، وأتمنى ألا يكون الأمر سيئا".

وتعرض هازارد لإصابة بعد تدخل قوي من توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان.

وفشلت مساعي الطاقم الطبي لريال مدريد في علاج اللاعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 68 مستبدلا بالويلزي جاريث بيل.

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