بالفيديو – رائعة ديبالا تُدمر أتليتكو وتضع كتيبة سيميوني في موقف صعب

سجل باولو ديبالا هدفا رائعا قاد به يوفنتوس للفوز على أتليتكو مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء.

واستضاف يوفنتوس منافسه أتليتكو مدريد في ملعبه في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

ورفع البيانكونيري رصيده إلى 13 نقطة يضمن بهم صدارة المجموعة بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 في الجولة الماضية.

أما أتليتكو فتجمد رصيده عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني بفارق نقطة عن ملاحقه باير ليفركوزن، فيما يأتي لوكوموتيف موسكو رابعا بثلاث نقاط.

وفي الجولة الأولى سيستضيف أتليتكو مدريد نظيره لوكوموتيف موسكو، بينما يستضيف ليفركوزن منافسه يوفنتوس.

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك فرص خطيرة على أي مرمى.

وجاءت التسديدة الأولى من ديبالا في الدقيقة التاسعة لكن تصدى لها يان أوبلاك بنجاح.

وبعد ذلك هدأت المباراة أكثر وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 24 تصدى تشيزني على مرتين لتسديدة قوية من ساؤول نيجويز.

وظل الوقت يمضي إلى أن جاءت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن الناحية اليمنى سدد ديبالا كرة مقوسة رائعة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن هدف اللقاء الوحيد.

وبدأ الشوط الثاني مثل نظيره الأول بهدوء كبير إلى أن جاءت الدقيقة 66 حينما رد القائم تسديدة بيرناردسكي ليحرم يوفنتوس من هدف ثان.

وكاد آنخيل كوريا يدرك التعادل في الدقيقة 84 لكن تدخل ماتياس دي ليخت بشكل رائع لينقذ الموق.

ولم يحدث جديد في النهاية لينتهي اللقاء بانتصار يوفنتوس بهدف دون رد.

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