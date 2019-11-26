انتهت ليلة الأبطال - توتنام يعود وبايرن ينفجر.. يوفنتوس يتجاوز أتليتكو

يحل أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا على يوفنتوس في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نفس الجولة تقام 4 مواجهات أخرى إذ يلتقي بايرن مع ريد ستار، ويستقبل مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، وأتالانتا مع دينامو زغرب.

ويخوض المدرب جوزيه مورينيو مباراتي الأوروبية الأولى وثاني لقاءاته مع توتنام عندما يستقبل أولمبياكوس اليوناني.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المواجهات فتابعونا.

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- يوفنتوس وأتليتكو (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: جوووول ديبالا يتقدم ليوفنتوس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بطريقة رائعة.

انطلاق اللقاء

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- مانشستر سيتي وشاختار (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق69: شاختااااار يتعادل.

ق56: جوندووووجان يتقدم لسيتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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- توتنام وأولمبياكوس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق77: هااااري كين والرااابع لتوتنام.

ق73: أوووووريه يسجل الثالث.. توتنام كان متأخرا بهدفين والآن متقدم بثلاثية.

ق50: جوووول هاري كين يتعادل لتوتنام بعد عرضية من لوكاس مورا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: ديلي آلي يقلص الفارق للديوك مستغلا تمريرة عرضية فشل المدافع ياسين مرياح في تشتيتها.

ق29: تغيير مبكر من مورينيو لتدارك الأمور بخروج إيريك داير ومشاركة كريستيان إريكسن.

ق17: جووول ثاني من روبين سيميدو لأولمبياكوس.

ق6: جووول أول لأولمبياكوس عن طريق يوسف العربي من تسديدة يسارية قوية.

انطلاق اللقاء

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- ريد ستار وبايرن (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق90: توليسو يعلن السداسية لبايرن.. 6-0.

ق68: ليفاندوفسكي سوووووبر هاتريك في 15 دقيقة فقط.

ق64: أووووه ليفاندوفسكي هاااااتريك.

ق60: ليفاندووووفسكي المتألق والثالث لبايرن.

ق53: ليفاندوووفسكي يضيف الثاني من ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: ليفاندوفسكي يضيف الثاني للبافاري، قبل أن تغليه تقنية الفيديو.

ق14: ليون جوريتسكا يتقدم للبافاري على ريد ستار من رأسية.

انطلاق اللقاء

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- أتالانتا ودينامو زغرب (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق46: أتالانتا يضيف الثاني سريعا عن طريق أليخاندرو جوميز من تسديدة قوية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: أتالانتا يتقدم عن طريق لويس مورييل من ركلة جزاء.

انطلاق اللقاء