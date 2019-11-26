انتهت في ليلة الأبطال - ريال مدريد (2) (2) باريس سان جيرمان.. إثارة كبيرة

يلتقي ريال مدريد في صدام قوي مع باريس سان جيرمان ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــا.

_____________________

ق.+90 جاريث بيل يحطم القائم من ركلة حرة مباشرة

ق.+90 مبابي كاد أن يقتل سانتياجو برنابيو بهدف ثالث لكن كرته تصطدم بالشباك الخارجية

ق.83 جوووووول بابلو سارابيا يسجل التعادل لـ باريس سان جيرمان

ق.80 خطأ قاتل من فاران ومبابي يقلص الفارق سريعا

ق.79 جووووول ريال مدريد يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية مارسيلو

ق.76 دخول لوكا مودريتش بدلا من فالفيردي

ق.68 إصابة إيدن هازارد واستبداله بـ جاريث بيل تحت صافرات الاستهجان

ق.61 نافاس وتألق جديد أمام تسديدة إيسكو من مسافة قريبة بعد عرضية مارسيلو

ق.46 نافاس يواصل التألق وينقذ فريقه من هدف ثانٍ ويتألق أمام بنزيمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 إلغاء الطرد والمخالفة بعد إظهار تقنية الفيديو لمخالفة سابقة من إيدريا جانا على مارسيلو في وسط الملعب

ق.43 ركلة جزاء لـ باريس سان جيرمان بعد عرقلة كورتوا لـ إيكاردي، وبطاقة حمراء لـ كورتوا

ق.39 تسديدة قوية من كارباخال ونافاس يواصل التألق أمام رفاق الأمس

ق.36 أخطر فرص باريس سان جيرمان في الشوط الأول بعد تبادل للكرة بين كيليان مبابي ودي ماريا، لكن كورتوا يتصدى ببراعة

ق.27 توني كروس يطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها كيلور نافاس ببراعة

ق.17 جوووووول ريال مدريد يتقدم بواسطة كريم بنزيمة بعد تسديدة إيسكو التي ارتدت من القائم

ق.15 توني كروس يطلق تسديدة صاروخية تمر أعلى عارضة باريس سان جيرمان

ق.12 مبابي ينطلق خلف دفاع ريال مدريد ويرسل عرضية على رأس ماورو إيكادري الذي فشل في التعامل معه وضربها إلى خارج الملعب

بداية المباراة

دقائق على انطلاق اللقاء